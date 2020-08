Standaard voor ophalen huisartsgegevens naar spoedzorg gereed

De informatiestandaard voor het ophalen van medische gegevens uit het huisartsendossier voor gebruik in de spoedzorg is gereed. SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen of centralisten kunnen een samenvatting van de gegevens opvragen, zodat een spoedmelding beter kan worden afgehandeld en de juiste spoedzorg verleend.

Dat meldt Nictiz op 5 augustus. In de richtlijn gegevensuitwisseling is vastgelegd dat SEH-artsen, ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundige centralisten een Professionele Samenvatting (PS) van de medische gegevens uit het huisartsdossier mogen ophalen. Doordat spoedzorg 24/7 actief is, moeten acute zorgverleners op ieder tijdstip van de dag toegang hebben tot deze gegevens. De vernieuwde informatiestandaard Acute Zorg maakt dit mogelijk.

Inzage

Met de richtlijn en standaard krijgen de professionals uit de spoedzorg inzage in de recente medische gegevens, zoals klachten, aandoeningen, medicatiegegevens tot vier maanden terug en meetwaarden van de laatste vier maanden. De SEH-zorgverleners en ambulanceverpleegkundigen hebben ook inzage in de contra-indicaties en geneesmiddelovergevoeligheden van de patiënten.

De implementatie van de overdrachten in zorgprocessen en informatiesystemen ligt nu in handen van ambulancediensten, huisartsen en ziekenhuizen. Deze moeten ICT-leveranciers opdracht geven om overdrachten in te bouwen in de informatiesystemen. Nictiz kan deze berichten vervolgens kwalificeren, waarna het systeem in gebruik kan worden genomen in de praktijk.

Pilot

Het opvragen van de PS is een onderdeel van de overdrachten die beschreven staan in de richtlijn Gegevensuitwisseling tussen huisarts, huisartsenpost, ambulancedienst en spoedeisende hulp. VZVZ, AZN, LHV-kring Twente, ROAZ Euregio en ZorgNetOost bereiden nu een pilot voor in Twente waarin de PS door ambulanceverpleegkundigen wordt opgevraagd. In opdracht van InEen en de Patiëntenfederatie bereiden Nictiz en VZVZ een landelijk programma voor dat betrokken partijen faciliteert met de implementatie en ingebruikname. In proeftuinen wordt de technologie onderzocht.

Samenwerking

De overdrachten voor de professionele samenvatting zijn tot stand gekomen in samenwerking met de organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen), Koepel van HIS-gebruikersverenigingen (NedHIS) en Nictiz.