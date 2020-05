Start bouw corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen

In samenwerking met de gemeente Den Haag en zorginstelling de Kessler Stichting bouwt een groep burgers en ondernemers een eerste tijdelijke opvangmogelijkheid voor maximaal 50 dak- en thuislozen die (vermoedelijk) besmet zijn met COVID-19 en in vervangende thuisisolatie moeten uitzieken.

Dit eerste ‘dorp’ wordt vanaf 14 mei op het terrein van het Cars Jeans Stadion opgebouwd, via DoneerEenDorp.nl. De hoofdaccommodatie is ruim 600m2 groot.

Vergeten slachtoffers

De coronacrisis treft dak- en thuislozen zwaar. Toch wordt deze groep slachtoffers volgens de initiatiefnemers nog te veel vergeten. Er zijn bijna 40.000 dak- en thuislozen in Nederland, die op straat leven of tijdelijk in een noodopvang verblijven. Zij hebben de mogelijkheid van ‘thuisblijven’ niet. Daardoor kunnen ze niet aan alle RIVM-maatregelen voldoen, die verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan.

Brede samenwerking

Initiator Martijn van Rheenen draagt op 22 mei symbolisch de sleutel van het eerste gedoneerde dorp over aan de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag werkt samen met ADO Den Haag (faciliteiten), de Kessler Stichting (opvang en begeleiding), Stichting HWW (verpleging) en de GGD (medische zorg coördinatie en infectiedeskundigheid). De hoofdaccommodatie biedt bij de start plek aan 10 dak- en thuislozen en bestaat uit 31 units, waarvan 6 slaap- /behandelzalen. Het modulaire bouwsysteem kan snel worden opgeschaald tot 40 individuele units. Wanneer de klachten van een van de positief geteste patiënten verergeren, wordt deze op een COVID-verpleegafdeling van een verpleeghuis of ziekenhuis opgenomen.

‘‘De betrokken mensen hebben samen de middelen en snelheid van handelen die een probleem als dit vraagt. Wij kunnen overal in Nederland direct schakelen bij een eventuele uitbraak onder daklozen. We kunnen ons niet door een tweede golf laten verrassen omdat het virus sluimerde onder een bevolkingsgroep die we zijn vergeten.’’ aldus Martijn van Rheenen, die zelf ooit thuisloos was.