Omring start proef met tillift

De proef moet aantonen of het systeem voordelen oplevert voor de zorg, zoals meer eigen regie en tijdwinst.

Methode

Het testen verloopt via de methode ‘Zinvol uitproberen’. Binnen deze methodiek wordt door middel van sprints, afgebakende periodes, gekeken naar technologie of diensten die mogelijk aansluiten op de behoeftes van zorgprofessionals en cliënten.

Zitten en douchen

Deze week wordt het onderdeel ‘sit and shower’ getest. Het gaat hier om een verrijdbare rolstoel die in zijn geheel in de douche past. Meerdere partijen werken mee aan de test. Iemand van de facilitaire dienst die kan inschatten of de rolstoel door de gangen past bijvoorbeeld. Maar ook een ergotherapeut die kan zien of de nieuwe methode goed is voor de rug van zorgmedewerkers. En zorgmedewerkers die kunnen inschatten of de nieuwe methode voordelen oplevert.