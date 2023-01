Statushouders werken als verpleegkundigen in UMC Groningen

Het UMC Groningen heeft samen met het talencentrum rijksuniversiteit Groningen een vaktaaltraject opgezet. Statushouders die in de zorg hebben gewerkt kunnen via dit vaktaaltraject versneld aan de slag als assistent-verpleegkundige. Dit vertelt initiatiefnemer Arthur Wijsmuller in Villa VdB .

Statushouders en nieuwkomers moeten ingewikkelde processen doorlopen om in de zorg te mogen werken. Met het medische vaktaaltraject wil Wijsmuller dit versnellen. “Binnen het vaktaaltraject leren deelnemers in 3,5 maand specifiek de medische termen die wij in het ziekenhuis gebruiken. Daarnaast lopen ook de reguliere taaltrajecten. Na het doorlopen van het vaktaaltraject en met een B1 taalniveau zetten wij deelnemers in als assistent-verpleegkundige. Daarbij werken ze onder verantwoordelijkheid van een verpleegkundige.”

Deelnemers krijgen ook hetzelfde herintrederstraject als andere instromers. “Een ander voordeel is dat deelnemers de taal sneller leren en zij daardoor ook sneller hun BIG registratie kunnen halen”.

Aman Zeray uit Eritrea is één van de deelnemers. Hij woont in Nederland sinds 2020 en zocht een jaar naar een baan, maar het lukte niet. “Ik ben heel blij met deze kans van het UMC Groningen. De taal is nog moeilijk voor mij, maar op deze manier verbeter ik dit ook gelijk.” Zeray gaat volgende week werken op de tuberculoseafdeling in Haren. Ook de andere acht deelnemers gaan volgende week starten in Groningen.

Deeloplossing

Landelijk is er een tekort van ongeveer 150 verpleegkundigen per ziekenhuis. Wijsmuller: “Wij kunnen op deze manier de komende tijd 20 vacatures vullen. Dat lijkt mij een mooie deeloplossing voor het grote tekort in de zorg.” Ook is er interesse vanuit andere ziekenhuizen. “Als we deze pilot fase gehad hebben kan het zeker op meer plaatsen uitgerold worden.”