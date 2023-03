Steeds meer gehandicaptenorganisaties nemen geen nieuwe cliënten aan

Een groep met een licht verstandelijke beperking heeft vaker zwaardere zorg nodig heeft, doordat zij bijvoorbeeld ook psychiatrische problemen of een verslaving hebben stelt zorgverzekeraar CZ. “De zorg voor deze doelgroep is intensief. Het tarief is niet passend en er zijn helaas zorgaanbieders die aangeven te overwegen deze doelgroep niet meer in zorg te nemen”, reageert woordvoerder Arjen Zwaan in het AD.

Nieuw onderzoek

Al in 2021 bleek uit een rapport van het ministerie van VWS dat het bedrag voor deze cliënten te laag is. “Om blijvend en duurzaam passende zorg te kunnen leveren zijn passende tarieven een randvoorwaarde voor zorgaanbieders”, schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg) in de meest recente Kamerbrief hierover. Toch hebben zorgaanbieders er nog geen geld bij gekregen. Er loopt opnieuw onderzoek naar de tarieven. In mei verwacht Helder de resultaten.

Financiële druk

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) pleit voor 80 miljoen euro extra om de zorg overeind te houden. In het AD zegt VGN-directeur dat de financiële druk op zorgaanbieders toeneemt door inflatie en energieprijzen. “Het is moeilijk om het aantal plekken voor deze groep uit te breiden. Al jarenlang krijgen zorgaanbieders een te laag tarief voor deze complexe cliënten. Sommige aanbieders komen tienduizenden euro’s tekort op één plek. Dat valt niet meer op te vangen.”

Volgens de VGN krijgen zorgaanbieders er mogelijk pas in 2025 geld bij. Dat is voor zorgaanbieders te laat, stelt de belangenvereniging, omdat sommige zorgaanbieders nu al geen nieuwe cliënten aannemen.

Zorgverzekeraar CZ denkt niet dat meer geld dé oplossing is, ook omdat dat het tekort aan personeel niet oplost. De zorgverzekeraar zoekt naar manieren om cliënten eerder zorg te bieden en ook meer thuis te helpen.

Lange wachtlijst

In 2015 kregen ruim 12.500 mensen een indicatie voor VG7-zorg, in 2022 waren het er al meer dan 17.000. Het gaat dan om mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Ze kunnen bijvoorbeeld agressief worden en slaan of bijten, maar ook in zichzelf keren. In een zorginstelling krijgen deze cliënten intensieve begeleiding en behandeling, schrijft het AD.

Het wordt steeds lastiger om een plek te vinden, blijkt uit cijfers van de VGN. Ruim 130 cliënten staan op de wachtlijst, terwijl dat er vorig jaar iets meer dan 100 waren. 46 mensen hebben acuut een plek nodig, 7 wachten al meer dan een half jaar.