Steeds meer medewerkers in zorg en welzijn financieel in de knel

Een kwart van de medewerkers zegt met geldzorgen bij hun werkgever terecht te kunnen. Van slechts 9 procent van de medewerkers is de werkgever op de hoogte van de financiële situatie. Dit terwijl de meeste werkgevers (85 procent) hun medewerkers juist willen helpen om hun financiële positie te verbeteren.

Meer medewerkers maken zich vaak tot altijd zorgen over hun portemonnee. In maart van dit jaar was dit 16 procent, nu bijna een kwart. Een minderheid (42 procent) beoordeelt de eigen financiële situatie als goed.

Leidinggevende heeft rooskleuriger beeld

Ruim een derde van de medewerkers zou het fijn vinden als ze bij financiële zorgen voor hulp terecht kunnen bij hun werkgever. Medewerkers die hun werkgever bij financiële zorgen geen hulp vragen, vinden hun financiën privé of twijfelen of hun werkgever kan of wil helpen.

Opvallend is dat leidinggevenden de financiële situatie bij werknemers vaak iets te rooskleurig inschatten. De helft zegt dat deze goed is. Hun verwachting is wel dat het financieel welzijn van medewerkers verder onder druk komt te staan in de nabije toekomst.

Werkgevers zijn dus niet altijd even goed op de hoogte van de financiële situatie van hun werknemers, maar willen wel helpen. Dat kunnen ze doen door het gesprek aan te gaan en door handelingsperspectief te bieden. Een handelingsperspectief bieden kan bijvoorbeeld door financiële zelfhulptesten aan te bieden, door de weg te wijzen naar een budgetcoach, maar ook het aanbieden van downloads met praktische tips en webinars die mensen in de privacy van hun eigen huis kunnen bekijken.