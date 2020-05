Steeds meer Nederlanders hebben moeite met coronamaatregelen

Ruim 20 procent van de Nederlanders zegt het moeilijk te vinden zich aan de coronamaatregelen te houden. Dit is bijna een verdubbeling vergeleken met begin april.

Dat meldt Jaap van Dissel van het RIVM aan de Tweede Kamer. De percentages komen uit een onderzoek van het RIVM en het Nivel. Het lastigste is om 1,5 meter afstand te houden, aldus de ondervraagden.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de maatregelen die het kabinet neemt. blijft intussen onverminderd groot. Meer dan tachtig procent van de Nederlanders is hier positief over.

Van Dissel gaf in de Tweede Kamer verder aan dat de R-factor, dat de mate van besmettelijkheid uitdrukt, zich de komende tijd rond de 1 zal bewegen. Zoals er weinig mensen ziek zijn, is dat volgens hem geen bezwaar.