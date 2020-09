Steeds meer oog voor gezonde voeding in ziekenhuis

52 ziekenhuizen vulden de enquête in. Negentig procent blijkt een visie te hebben op een gezond voedingsaanbod voor patiënten. Voor medewerkers en bezoekers is dat ongeveer de helft, zo is te lezen op de website van de NVZ.

Richtlijnen goede voeding

Als het gaat om goede voeding in de zorg, gaat de meeste aandacht uit naar eten en drinken voor patiënten, zo blijkt uit de enquête.

Bijna alle ziekenhuizen (94 procent) baseren het voedingsconcept voor patiënten op de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. Voor patiënten met risico op ondervoeding of specifieke diëten passen alle ziekenhuizen het aanbod aan. Van de deelnemende ziekenhuislocaties hanteert 92 procent richtlijnen voor de voedingswaarde van tussendoortjes, wat aansluit op het voorkomen en behandelen van ondervoeding.

Medewerkers en bezoekers

Binnen het project Goede Zorg Proef je is ook een werkgroep actief op het gebied van gezonde voeding voor zorgmedewerkers. De zogeheten werkgroep Personeelsrestaurant stimuleert en ondersteunt initiatieven om het voedingsaanbod voor medewerkers en bezoekers te verbeteren. De eerste ervaringen hiermee in Ziekenhuis Gelderse Vallei positief. Zo wordt hier veel gebruikgemaakt van de gratis watertappunten en worden er bewuste en gezonde keuzes aangeboden, aldus de NVZ.

Nationaal Preventieakkoord

Goede voeding in de zorg is een van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS en 70 partijen.