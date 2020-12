Steeds meer zorgpersoneel ziek

Het aantal zorgmedewerkers dat ziek thuiszit is verder toegenomen. In november liep het verzuim op tot 7,59 procent, aldus het kennisnetwerk op het gebied van verzuim Vernet. In oktober was dat nog 7,22 procent en in september 6,28 procent.

70.000 medewerkers

Er konden in november dagelijks ongeveer 70.000 werknemers in de zorgsector niet aan het werk, schat Vernet. Het ziekteverzuim was in die maand 16 procent hoger dan in november 2019. De cijfers zijn exclusief werknemers die wegens de corona-uitbraak in thuisquarantaine zaten of in afwachting waren van een testuitslag.

Ziekteverzuim

De verzuimcijfers stegen ten opzichte van vorig jaar het hardst in de Randstad. In die regio werd in november 18,9 procent meer ziekteverzuim gemeld dan in dezelfde maand in 2019. Eind januari 2021 komt Vernet met verzuimcijfers over december en het hele vierde kwartaal van dit jaar.

Representatief

Vernet doet onderzoek onder medewerkers van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en de thuiszorg. In totaal werken er volgens het kennisnetwerk zo’n 930.000 mensen in deze sectoren. Academische ziekenhuizen zijn niet meegenomen in het onderzoek.

Het onderzoek van Vernet beslaat zo’n 80 procent van de werknemers in Nederlandse ziekenhuizen, academische ziekenhuizen uitgesloten. Uit de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg zijn zo’n 70 tot 75 procent van de werknemers in het onderzoek opgenomen en uit de verpleeghuis- en thuiszorg zo’n 55 procent. Welke zorginstellingen data voor het onderzoek aanleverden kan een woordvoerder van Vernet niet zeggen. (ANP)