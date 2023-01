Bij een steekincident op het terrein van een ggz-instelling aan de Utrechtseweg in Amersfoort is maandagmiddag één persoon gewond geraakt.

Het gaat om licht letsel, meldt de politie.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie was enige tijd op zoek naar de dader en was met meerdere eenheden aanwezig. Ook zouden er honden en een helikopter zijn ingezet. In een oproep via Burgernet werd gevraagd uit te kijken naar een 41-jarige man met zwarte kleding. Na ongeveer driekwartier was hij gevonden.