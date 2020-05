Sterftecijfer normaliseert ook bij mensen met langdurige zorg

Tijdens de coronacrisis overleden opvallend veel mensen in deze kwetsbare groep. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de week van 4 mei overleden ongeveer 1170 mensen die langdurige zorg ontvingen, zo’n 250 minder dan een week eerder. Dat is de vierde daling op rij. Het gaat om mensen die thuis zorg ontvingen of in een zorginstelling als een verpleeghuis woonden. Het aantal sterfgevallen in deze groep is nu te vergelijken met de eerste tien weken van dit jaar, maar is nog iets hoger dan normaal in deze tijd van het jaar.

In een aantal regio’s overlijden nog aanzienlijk meer ontvangers van langdurige zorg dan gebruikelijk. In de regio Gooi en Vechtstreek waren in de eerste volle week van mei 50 procent meer sterfgevallen dan in de eerste tien weken van 2020. In en rond Rotterdam en Dordrecht en het noordoosten van Brabant lag het sterftecijfer ongeveer 25 procent hoger. (ANP)