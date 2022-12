Sterke stijging doden op SEH’s na poging tot suïcide in coronatijd

Het aantal mensen dat na een suïcidepoging in ziekenhuizen overleed, is in de coronaperiode met 41 procent gestegen. Overleden in 2019 nog 59 mensen na een poging tot zelfdoding in een ziekenhuis, in 2020 en 2021 waren dat er respectievelijk 91 en 76.

Dat blijkt uit de landelijke Traumaregistratie 2017-2021 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De meeste letsels na een suïcidepoging komen doordat mensen van grote hoogte springen (een brug of dak), door verhanging, een overdosis medicatie, een poging zichzelf te verdrinken, te steken of dood te schieten.

“Covid-19 lijkt een duidelijke piek te veroorzaken in het aantal mensen op de SEH na een mislukte suïcide”, aldus Dennis den Hartog. Hij is voorzitter van de Landelijke Beraadsgroep Traumachirurgen van LNAZ, traumachirurg bij Erasmus MC en hoofd van Traumacentrum Zuidwest-Nederland.

Hoge sterfkans

Suïcideplegers waren bij binnenkomst op de SEH, meestal een level1-traumacentrum, er zeer ernstig aan toe. Van alle gewonden die in ziekenhuizen in de coronaperiode zijn behandeld, hebben mensen die een suïcidepoging hebben ondernomen verreweg de minste kans om te overleven. Hun sterfkans was vier keer zo hoog dan gemiddeld.

Zwaar gewond

Bijna de helft van de 4870 zwaar gewonde mensen die vorig jaar in een SEH van een traumacentrum terechtkwam, raakte zwaar gewond na een val – meestal in of rond het huis, blijkt uit de LNAZ-cijfers. Daarna volgen de slachtoffers van een verkeerongeluk (meestal een fietser of automobilist).

Mocht u hulp nodig hebben met betrekking tot dit onderwerp of heeft u vragen, dan kunt u gratis en anoniem bellen of chatten met 113 Zelfmoordpreventie: 0800-0113.