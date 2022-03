Zorgorganisaties steunen versnelling energietransitie

In Nederland zijn de negatieve gezondheidseffecten van de klimaatverandering reeds zichtbaar, zegt huisarts en Arts Internationale Gezondheidszorg & Tropengeneeskunde Jorieke van der Stelt: “We zien in de huisartsenpraktijk vroegtijdige sterfte en een hogere ziektelast door een toename in longaandoeningen, hart- en vaatziekten, infectieziekten, neurologische ziekten, hittestress en allergieën.”

Luchtvervuiling

Van der Stelt ziet de eerste effecten al rond de geboorte: “Zo meten we bij ongeborenen hoge blootstellingen aan schadelijke en hormoonverstorende chemicaliën. Luchtvervuiling heeft een negatief effect op hersenontwikkeling, geboortegewicht en zwangerschapsduur. Daarnaast kampen voornamelijk jongeren steeds vaker met psychische klachten zoals angst (‘solastalgie’) en moedeloosheid door de klimaatcrisis.

Fossiele brandstoffen

Het enige medicijn hiervoor is volgens haar “het zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen”. Samen met andere zorgverleners en geneeskundestudenten schreef Van der Stelt een “Code Rood”-brief naar het kabinet. Daarin roepen ze onder meer het kabinet op om “de relatie tussen mens, dier en de gezondheid van de aarde terug te laten komen in het onderwijs”. De brief roept onder meer op tot verduurzaming van de zorg.