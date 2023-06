Stichting Amarant tekent Green Deal 3.0

Met het ondertekenen van de Green Deal 3.0 wil Amarant haar ambitie om te verduurzamen verder vergroten.

Ambitie

Donderdag 25 mei zetten directeur services Ellen Vingerhoets en teammanager wonen & beheer Jordy Comes hun handtekening onder de Green Deal 3.0.

Amarant verplicht zich hiermee te voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen zoals vastgelegd in de nieuwe deal. En onderstreept de ambitie van de zorgsector om te verduurzamen en in te zetten op de vermindering van de CO2 uitstoot, de impact op de leefomgeving en de circulariteit van materialen en grondstoffen.

Amarant

Zorgorganisatie Amarant richt zich op zorg voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Amarant heeft ruimt 400 locaties in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod aan zorg, begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf, bieden zij mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.