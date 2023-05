Stichting Royality4Care moet zorg staken

Royality4Care moet op zijn laatst 5 mei de zorgverlening stoppen. De thuiszorgaanbieder mag pas weer zorg verlenen als de inspectie heeft vastgesteld dat de organisatie voldoet aan de normen uit de aanwijzing die de inspectie heeft gegeven.

Toezicht IGJ

Sinds maart 2021 loopt een toezichttraject bij Royality4Care. De inspectie heeft grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de wijkverpleging die Royality4Care biedt. De bestuurders stellen zich niet meewerkend op tijdens het toezichttraject en zijn niet bereikbaar. Ook levert Royality4Care opgevraagde informatie niet of niet compleet aan. De informatie die de inspectie wel ontving, nam de zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet weg. Om die reden is ingrijpen nodig, zo stelt de inspectie.