Stichting ziet ‘sterke toename’ vragen over vergoeding van zorg

Zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en fysiotherapeuten, krijgen geld van verzekeraars voor het leveren van zorg. Afspraken daarover worden vastgelegd in een contract. Voor veel zorgverzekeringen geldt dat zorg bij een instelling alleen volledig vergoed wordt als die verzekeraar een contract heeft met die organisatie. Anders moet de patiënt zelf een deel betalen.

Contractering verloopt stroef

De contractering moet eigenlijk al voor het einde van het jaar rond zijn, als mensen over kunnen stappen van zorgverzekeraar en dus duidelijk moet zijn wie welke zorg vergoedt. Maar de laatste jaren gaan de gesprekken steeds moeizamer. Dit jaar speelt onder meer inflatie een rol in de soms stroeve onderhandelingen. Sommige ziekenhuizen meldden halverwege februari dat nog steeds niet met alle verzekeraars een contract rond is.

Bemiddeling

Bij de SKGZ melden zich mensen die toen ze overstapten niet wisten bij welke zorgaanbieder de zorg helemaal vergoed wordt en bij welke maar deels. Als een verzekerde “benadeeld” is door de late bekendmaking van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en verzekeraar, dan kan de SKGZ kijken of bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen mogelijk is. Ook kan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen uiteindelijk een bindend advies over een zaak geven, zo meldt een woordvoerster.

Veel overstappers

Dit jaar stapte een recordaantal mensen over van zorgverzekeraar. Overstappers kijken vaak kritisch naar de vergoedingen die een verzekeraar biedt, legt de woordvoerster uit. Vandaar en ook vanwege het feit dat de contractering tussen verzekeraars en zorgaanbieder dit jaar zo moeizaam verloopt, verwacht de SKGZ dat het aantal klachten in 2023 extra hoog zal zijn. Het kan een tijdje duren voor de stichting weet hoeveel officiële klachten er dit overstapseizoen zijn ingediend. Voordat de SKGZ een klacht kan behandelen moeten mensen namelijk eerst de klacht indienen bij hun zorgverzekeraar.

Reactie ZN

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond geeft op de website aan dat met meerdere verzekeraars nog geen overeenkomst gesloten is. Het ziekenhuis zegt patiënten er “continu” op te wijzen dat niet alle onderzoeken en behandelingen zonder meer vergoed worden. Patiënten worden geadviseerd voor een behandeling na te gaan hoe ze verzekerd zijn.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten de onduidelijkheid voor patiënten “heel vervelend” te vinden. Een woordvoerster raadt patiënten eveneens aan met hun eigen verzekeraar in gesprek te gaan bij vragen. (ANP)