Stijging kosten medicijnen buiten zorginstelling blijft beperkt

De afgelopen jaren is veel gesproken over de toenemende kosten voor medicijnen. Die toename komt in ieder geval niet voor rekening van zorg buiten de zorginstelling. Daar zijn de kosten voor medicijnen de afgelopen jaren maar beperkt gestegen, zo blijkt uit een nieuw factsheet van Kompas in Zorg .

Tussen 2016 en 2020 zijn de totale kosten voor extramurale geneesmiddelen, die worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), met ongeveer 7 procent gestegen naar 3,2 miljard euro per jaar. Omgerekend is dat een gemiddelde groei van 1 procent per jaar, schrijft Kompas in Zorg.

Geneesmiddelengroepen

Kompas in Zorg splitste de kosten verder uit naar elf geneesmiddelengroepen. Ook daar zijn over het algemeen maar kleine ontwikkelingen te zien. Een opvallende stijging is die in de kosten voor medicijnen die te maken hebben met het bloed en de bloedvormende organen. De totale kosten gingen van ruim 200 miljoen euro in 2016 naar bijna 400 miljoen euro in 2020.

Daling in coronajaar

Het totaal aantal gebruikers van medicijnen buiten een zorginstelling is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Het jaar 2020 vormde daarop de uitzondering. “In het eerste coronajaar 2020 is het aantal gebruikers van extramurale geneesmiddelen met 6 procent gedaald ten opzichte van 2019 naar 10,9 miljoen. Vooral het aantal gebruikers van middelen voor kortdurend gebruik is gedaald. Dit is onder andere terug te zien bij de geneesmiddelengroepen Antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik, geneesmiddelen op het gebied van skeletspierstelsel en ademhalingsstelsel”, aldus Kompas in Zorg.

Regionale verschillen

In het factsheet worden, naast het landelijk beeld per geneesmiddelengroep, ook de regionale verschillen in het gebruik van extramurale geneesmiddelen onder de loep genomen. Regio’s waar relatief veel personen in 2020 extramurale geneesmiddelen hebben ontvangen, zijn Limburg, Oost-Groningen, Noord- en Oost-Drenthe, West-Noord-Brabant, Zuid-Zuid-Holland en Waterland.