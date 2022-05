Stimuleringssubsidie voor 19 doelmatigheidsprojecten

Vanuit het programma DoelmatigheidsOnderzoek hebben 19 projectgroepen een stimuleringssubsidie ontvangen. De financiering is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met stakeholders.

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld. In 2020 heeft het ministerie van VWS 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma te verlengen voor de periode 2022 tot en met 2026.

VR-bril

Het programma heeft 19 projectgroepen subsidie gegeven om samenwerkingen op te zetten of te intensiveren met stakeholders. Zo gaat het UMCG een samenwerkingsverband opzetten en onderzoeksplan opstellen om te onderzoeken of het toepassen van de VR-bril met software tijdens de bevalling de kans op een spoedbevalling verlaagt.

Maagzuurremmers terugdringen

Het LUMC gaat aan de slag met het terugdringen van het aantal onnodig voorgeschreven maagzuurremmers. Zo’n 2,8 miljoen Nederlanders met maagklachten slikken de sterke maagzuurremmers op recept, veel van hen onterecht of te lang. In dit project wordt een samenwerkingsverband opgezet om een onderzoek te starten naar de indicatoren van het voorschrijfgedrag van artsen met betrekking tot maagzuurremmers in de eerstelijnszorg. Deze kennis kan gebruikt worden om interventie studies te ontwikkelen met als doel om het voorschrijfgedrag van artsen te veranderen.

Ook Welzijn op Recept behoort tot een van de gesubsidieerde projectgroepen. In deze aanpak verwijzen huisartsen patiënten met psychosociale klachten naar een welzijnscoach. In dit project wordt een samenwerkingsverband opgezet om vervolgens onderzoek te doen naar de kosten en effecten van Welzijn op Recept.