Stormloop op nieuw obesitasmedicijn door fout bij toelating

Het obesitasmedicijn Saxenda werd vorig jaar ongeveer zesduizend keer voorgeschreven, terwijl Zorginstituut Nederland in de berekeningen uitging van 250 gebruikers in het eerste jaar. Het middel was alleen bedoeld voor een kleine groep mensen met zwaar overgewicht.

De behandeling met Saxenda kost zeker 2000 euro per patiënt per jaar. Zorgverzekeraars waren hierdoor veel meer geld kwijt dan verwacht, schrijft het AD.

Fout

Patiënten met een bmi van 40 of hoger of met een bmi vanaf 35 en onderliggende ziekten zoals hart- en vaatziekten of artrose komen voor vergoeding in aanmerking. Zij moeten daarbij ook een speciaal leefstijlprogramma volgen.

Volgens het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), is verwarring ontstaan over de twee leefstijlprogramma’s die er zijn: een gecombineerde leefstijlinterventie (gli) en een intensieve leefstijlinterventie (gli+). Bij gli+ krijgen patiënten bijvoorbeeld ook cognitieve gedragstherapie. En een belangrijk verschil: gli wordt uit de basisverzekering vergoed, gli+ niet.

Het +je is weggevallen bij de toelating van het medicijn, waardoor meer mensen voor het medicijn in aanmerking kwamen. Terwijl eigenlijk alleen mensen met zwaar overgewicht die het intensievere leefstijlprogramma gli+ volgen, in aanmerking komen.

“Een gli+ wordt alleen in obesitascentra in Zwolle en Rotterdam gegeven. Er is gekeken naar het aantal patiënten dat daaraan meedoet of daarvoor in aanmerking komt. Dan kom je op die veel lagere aantallen”, verklaart Karen Freijer, manager van PON tegen het AD.

Vergoeding aanpassen

Vanaf juli is de vergoeding aangepast. Mensen die het gewone leefstijlprogramma voor ernstig overgewicht volgen, komen pas na een jaar in aanmerking voor Saxenda als ze geen resultaat zien.

Of het aantal gebruikers door de aanpassingen hard gaat dalen, is afwachten. Bovendien verwachten zorgverzekeraars in juli een nieuwe toestroom van Saxenda-gebruikers, omdat zij het normale leefstijlprogramma dan een jaar hebben gevolgd.