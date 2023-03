Streep door strafblad Zembla-journalist die UMC Utrecht bezocht

De aantekening op het strafblad van Zembla-journalist Ton van der Ham na zijn arrestatie in 2018 is door het Openbaar Ministerie verwijderd, meldt Zembla dinsdagochtend.

Van der Ham was destijds aan het werk in het UMC Utrecht toen beveiligers hem aanhielden. Het OM concludeert volgens Zembla na nieuw onderzoek dat de aanhouding was gebaseerd op een dwaling.

Misstanden

Van der Ham deed onderzoek naar misstanden in het ziekenhuis. Hij wilde opnamen maken van een openbare lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen. Hij was hiervoor uitgenodigd maar het ziekenhuis weigerde hem toegang. Hij mocht de vrouw na afloop wel interviewen. Nadat de verslaggever en zijn cameraman zich hadden klaargemaakt voor het interview, hield de beveiliging hem aan op grond van lokaalvredebreuk.

Destijds noemde het OM de arrestatie ongelukkig en seponeerde de zaak. Toch was Van der Ham volgens het OM officieel nog wel schuldig. Hierdoor kreeg hij een strafblad. In november vorig jaar oordeelde de Nationale Ombudsman al dat de journalist onterecht een strafblad had gekregen. (ANP)