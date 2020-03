Strijd over monitoring beddencapaciteit via 2TWNTy4

CMIO’s van ziekenhuizen en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in conflict over het gebruiken van het systeem 2TWNTY4 om de beddencapaciteit van alle ziekenhuizen te monitoren en zo de coronapatiënten beter te kunnen opvangen.

Dat blijkt uit berichtgeving van de Volkskrant en de NOS. Het LCPS wil dat alle ziekenhuizen in Nederland hun beddencapaciteit automatisch laten monitoren via 2TWNTY4. Dit systeem zou nu worden gebruikt door ongeveer de helft van de ziekenhuizen. De andere helft wordt via e-mails en brieven op een wat dwingende toon aangemoedigd om mee te doen. Zo zou er meer inzicht komen in de totale beddencapaciteit.

Systemen

Veel ziekenhuizen gebruiken al de ziekenhuisbedchecker, die werkt met administratietools als NICE en Zorgcapaciteit.nl. Hierbij wordt de vrije beddencapaciteit handmatig doorgegeven door de ziekenhuizen. 2TWNTY4 houdt via het elektronische patiëntendossier van het ziekenhuis automatisch de beddencapaciteit.

Coördinatiepunt

Het LCPS heeft eind maart ook via het ministerie van Volksgezondheid tegen ziekenhuizen geschreven dat het gebruik van één systeem toch echt de voorkeur geniet. En de initiatiefnemers achter 2TWNTY4 denken dat hun systeem beter werkt omdat hiermee ziekenhuizen geen lege bedden kunnen verzwijgen, om zo wat ruimte te houden voor nieuwe patiënten in de eigen regio.

‘Stop de uitrol’

Op het enigszins dwingende verzoek gebruik te maken van 2TWNTY4 kwam een reactie van het netwerk van CMIO’s, de personen die bij ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor techniek en innovatie. Voorzitter Ruud de Waal laat in een brandbrief weten dat de landelijke uitrol zou gestopt moeten worden. Volgens hem zou automatische monitoring niet meer goed zou werken nu veel ziekenhuizen hun afdelingen ombouwen om extra capaciteit te creëren.

‘Verkeerde weergave’

Het aantal lege bedden is namelijk niet altijd het aantal bedden dat ook te bemannen is met bijpassend personeel. Volgens De Waal is er ‘onrechtmatige druk uitgevoerd’ op ziekenhuizen voor de implementatie van 2TWNTY4. Hij raadt verdere implementatie af en zegt dat ziekenhuizen die het systeem wel gebruiken mogelijk een verkeerde weergave van de beddencapaciteit bij collega’s zien. Wel raden de CMIO’s aan om de ziekenhuisbedchecker up to date te houden door de gegevens in NICE en zorgcapaciteit.nl actueel te houden.

Kuipers

LCPS-voorzitter en Erasmus MC-bestuursvoorzitter Ernst Kuipers vindt de genoemde kritiek en het wijzen naar alternatieve systemen geen bezwaar om 2TWNTY4 verder uit te rollen, laat hij weten aan de NOS. “Er zijn altijd mensen die een alternatief hebben, maar wij hebben na alles te hebben afgewogen, gekozen voor dit systeem.” Eind deze week moeten echt alle ziekenhuizen zijn aangesloten, benadrukt hij.

Maandagavond zou er volgens de Volkskrant een overleg zijn bij het ministerie van Volksgezondheid over implementatie van 2TWNTY4.