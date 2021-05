Studenten maken song voor medewerkers ziekenhuis

“We maken met z’n allen een heftige tijd door en iedereen draagt op zijn manier een steentje bij. Met deze video wordt een mooi muzikaal gebaar gemaakt naar de zorg. Het is een bijzonder bedankje voor al mijn hardwerkende collega’s”, zegt projectleider Floor Nieuwenhuijzen, van Sterk in je Werk in het Catharina Ziekenhuis.

Het nummer is op maat gemaakt door Anouk Vrakking en Marten Oosterhaven. Twee vierdejaars studenten van Fontys Rockacademie. Met input vanuit de medewerkers van het Catharina Ziekenhuis gingen ze aan de slag met de muzikale opdracht. De samenwerking ontstond vanuit een vraag van het ziekenhuis om een bijzonder bedankje aan de medewerkers te geven. Binnen twee weken lag er een nummer klaar. “We halen veel inspiratie uit deze tijd, maar kunnen het nog niet echt delen met de buitenwereld. Daarom vind ik het ook te gek dat wij hierdoor wel weer muziek kunnen delen met anderen. Dat is een lichtpuntje in deze tijd en super waardevol”, zegt student Anouk Vrakking.

Bekijk het nummer hier: