Laag inkomen geeft 1,5 keer meer kans op hart- en vaatziekten

Ze ontdekten op die manier ook dat mensen met een Surinaams-Hindoestaanse achtergrond ook tot de risicogroep behoren: deze mensen lopen gemiddeld 1,9 keer meer kans op hart- en vaatziekten. Genetische factoren spelen daar een rol in, volgens de wetenschappers die verbonden zijn aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het HagaZiekenhuis.

Meer stress

Dat mensen die weinig te besteden hebben veel vaker worden getroffen door een hartaanval of beroerte, wijt huisarts en promovendus Janet Kist aan een ongezondere leefstijl en meer stress. “Als je leeft in armoede, is het praktisch onmogelijk om gezond te eten. Daarvoor is gezond voedsel simpelweg te duur”, voegt internist Ronne Mairuhu van het HagaZiekenhuis eraan toe. Hij ziet in het verbeteren daarvan “een opdracht voor de politiek”.

Meenemen in beoordelingen

Artsen zouden er volgens de onderzoekers verstandig aan doen om de sociaaleconomische status en etniciteit van patiënten mee te nemen in hun beoordelingen. Dat doen ze nu in principe niet. De nadruk ligt vooral op factoren als een hoog cholesterol, hoge bloeddruk en roken. Patiënten bij wie een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen is vastgesteld, kunnen preventieve medicijnen voorgeschreven krijgen die de vooruitzichten behoorlijk verbeteren.

Voor het onderzoek is ook gebruikgemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift eClinicalMedicine. (ANP)