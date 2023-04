Studie: geen aanwijzingen voor hersenschade na ernstige corona

Maar mensen die dit meemaakten “vertonen naderhand geen aanwijzingen voor hersenschade door de ziekte”, stelt de universiteit. In de studie werden twee groepen coronapatiënten gevolgd: 104 mensen die op de gewone verpleegafdeling hadden gelegen en 101 mensen die op de IC opgenomen waren geweest. Negen maanden na ontslag uit het ziekenhuis bekeken de onderzoekers met scans en tests de mogelijke hersenschade en de gevolgen daarvan, zoals geheugenstoornissen. Ook vroegen ze naar klachten, zoals vermoeidheid.

Meer microbloedinkjes

“We hadden verwacht dat mensen uit de groep IC-patiënten, die per slot van rekening het ernstigst ziek waren, ook de grootste hersenschade en meer klachten zouden hebben”, legt de Maastrichtse hoogleraar klinische neuropsychologie Caroline van Heugten uit. Maar dat was niet zo. “De MRI-scans van de hersenen waren grotendeels vergelijkbaar, alleen zagen we op de MRI-scans van de IC-patiënten wel meer microbloedinkjes. Patiënten met zulke microbloedingen hadden overigens niet meer stoornissen of klachten.”

Langdurige covid

Ook waren er geen verschillen tussen beide groepen in denkfuncties of mentaal welzijn. Wel had meer dan de helft van de patiënten die gevolgd werden last van klachten als vermoeidheid, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Zulke klachten worden ook wel langdurige covid genoemd. Ze komen ook voor bij mensen die niet naar het ziekenhuis hoefden na besmetting met corona, aldus Van Heugten. De oorzaak van dit soort klachten is nog niet duidelijk. (ANP)