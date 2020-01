Subsidieregeling veelbelovende zorg verruimd

De subsidieregeling is bedoeld om veelbelovende zorg, die nog niet in het basispakket zit, tijdelijk te financieren. Zo kan in de praktijk de doelmatigheid van de zorg worden onderzocht. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat veelbelovende zorg sneller in het basispakket wordt opgenomen. In totaal heeft het ministerie van VWS hier 69 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Door de aanpassing van de regeling komen meer interventies voor subsidie in aanmerking. Het gaat bijvoorbeeld om kortdurende en langdurende fysiotherapie en off-label toepassing van een generiek geneesmiddel. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80 procent) als voor onderzoek (maximaal 20 procent).