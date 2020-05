Succesvol wervingsplatform zoekt structureel antwoord op personeelstekort

Geen Italiaanse toestanden. Met dit doel voor ogen besloten José Geertsema, Karin van Montfoort, Sanne Verhoeven en Renske Verhoeven medio maart om op persoonlijk initiatief extra zorgpersoneel te regelen bij zorgorganisaties die door de coronacrisis in personele nood dreigden te raken. Het optreden als matchmaker tussen zorgorganisaties in nood en oud-zorgprofessionals bleek zeer succesvol. Het vrijwilligersinitiatief zorgde er voor dat 5000 oud-zorgmedewerkers terugkeerden naar de zorg.

Samenwerking

“Het succes van onze aanpak is dat we het probleem vroegtijdig constateerden én direct praktische oplossingen wisten te realiseren”, zegt Renske Verhoeven, in het dagelijks leven docent verpleegkunde aan Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Kleinschaligheid, flexibiliteit, doelgerichtheid en samenwerking waren hierbij de sleutelwoorden. “We treden buiten de gebaande paden om ons doel te behalen. Dat betekent níet dat we ons eigen plan trekken en solistisch te werk gaan. Juist de samenwerking met een netwerk van partijen – van zorgverleners tot overheid, brancheorganisaties, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen – is onmisbaar.”

Actie

Nu de corona-epidemie afzwakt is het wat de initiatiefnemers van COVID-19 Extra handen tijd voor een volgende stap. “De personeelstekorten in de zorg zijn niet nieuw, maar nu de urgentie zo hoog is zien we dat iedereen bereid is om in actie te komen. Dit is dan ook hét moment om ook voor de lange termijn oplossingen uit te werken”, aldus Verhoeven. “Wij vervullen de rol van verbinder en aanjager. Waar de andere partijen vaak een brede focus hebben, richten wij ons specifiek op structurele oplossingen voor het personeelstekort in de zorg.”

Inbedding

Met het oog op een steviger bestuurlijke inbedding heeft COVID-19 Extra handen zich onder de naam Extra ZorgSamen omgevormd tot een stichting. Als symbolisch geladen oprichtingsdatum is 12 mei in de statuten gekomen, de geboortedag van Florence Nightingale c.q. Internationale Dag van de Verpleging. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door José Geertsema in de rol van voorzitter en Renske Verhoeven en Karin van Montfoort. De raad van toezicht onder voorzitterschap van oud-Radboudumc topvrouw Cathy van Beek bestaat uit Diederik Gommers, Henk Smid, Boudewijn Wijnands en Aafke Zwart.

