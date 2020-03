Leefstijlaanpak etalagebenen breidt uit naar COPD en hartrevalidatie

Het landelijke netwerk ClaudatioNet ging tien jaar geleden van start en telt inmiddels 2200 fysiotherapeuten die zijn gespecialiseerd in de behandeling van etalagebenen, ofwel claudatio intermittens. Patiënten met ‘etalagebenen’ werden tien jaar geleden vrijwel altijd gedotterd of kregen een bypassoperatie. Nu is looptherapie en leefstijlbegeleiding de voorkeursbehandeling. Vijf jaar na de start met looptherapie, heeft bijna 90 procent van de patiënten met etalagebenen nog steeds geen operatie nodig. Bovendien bespaart het bijna 8000 euro per patiënt ten opzichte van een operatie. In totaal zo’n 33 miljoen euro per jaar.

Dit succes wil het Chronisch Zorgnet gaan vertalen naar andere chronische aandoeningen. “De 2200 fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij het netwerk zijn extra geschoold in mensen motiveren, gedragsverandering en leefstijlbegeleiding”, stelt de organisatie. “Dat is belangrijk omdat weinig bewegen, roken, ongezond eten en stress een grote rol spelen bij het ontstaan van etalagebenen. En dat geldt ook voor hartpatiënten en COPD-patiënten.”

Hareld Kemps, cardioloog en voorzitter CPH van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie ziet de aanpak van Chronisch ZorgNet als een mooi startpunt voor de behandeling van zijn patiënten. “Patiënten met stabiele hartklachten moeten ook fit worden en gezonder gaan leven, net als de patiënten met etalagebenen. Zo kunnen we onnodige invasieve onderzoeken en behandelingen voorkomen. Nu start slechts een klein gedeelte van deze patiënten met een revalidatieprogramma. Terwijl de winst groot is. Het volgen van hartrevalidatie leidt voor alle hartpatiënten tot 35 procent minder sterfte. Alleen dotteren lijkt makkelijker voor patiënten, maar leefstijlverandering geeft op de lange termijn veel betere resultaten: een gezonder leven en minder risico.”