Surplus krijgt Femke Aarts als nieuwe bestuurder

Femke Aarts, voorheen onder andere bestuurder bij het Nederlands Normalisatie Instituut, over haar nieuwe baan: “Ik ben blij en trots dat ik samen met de collega’s van Surplus en partners in welzijn en zorg de ondersteuning aan kwetsbare mensen in West-Brabant niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen mogelijk mag maken. Ik kijk er enorm naar uit om iedereen te leren kennen en samen aan de slag te gaan om in deze uitdagende tijden die passende ondersteuning te kunnen blijven bieden.”

Anthonie Maranus is blij met zijn nieuwe collega-bestuurder: “Femke is een bestuurder met een brede ervaring. Het is mooi dat ze nu de bewuste keuze maakt om aan de slag te gaan in de wereld van zorg en welzijn. We hebben haar leren kennen als mensgericht, ondernemend en enthousiast. Ik kijk er naar uit om samen met Femke de raad van bestuur te vormen en ik ben ervan overtuigd dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie naar de toekomst!”

Ook de raad van toezicht is verheugd dat de vacature op zo’n korte termijn wordt ingevuld en is onder de indruk van de nieuwe bestuurder. Voorzitter John Taks zegt hierover: “Met Femke Aarts hebben wij een enthousiaste, deskundige en ervaren bestuurder aangesteld die een prima aanvullend collegiaal bestuur gaat vormen met Anthonie. Femke heeft de focus op onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Surplus. Als raad van toezicht kijken wij uit naar de samenwerking met Femke en Anthonie.”