Surplus vernieuwt raad van toezicht

Tegelijkertijd neemt Surplus afscheid van voorzitter John Taks. Zijn zittingstermijn verloopt.

Taks wordt opgevolgd door Stefan de Kort, de voormalige vicevoorzitter.

Arno Kolen is momenteel CFO in de handels- en logistiekbranche en heeft daarnaast kennis en ervaring vanuit de innovatieve en technologische sector. Met de benoeming van Stefan de Kort als voorzitter van de raad van toezicht is er een vacature ontstaan in de auditcommissie, waarna Arno Kolen is aangetrokken als lid van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat verder uit Mart Bekkers, Jannie van den Broek, Erna Hooghiemstra, Jan-Willem Meijer en Anita Wydoodt.