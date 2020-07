Suzanne Kruizinga weg bij Wilhelmina Ziekenhuis

Voor Kruizinga is de Covid-periode “een moment van bezinning geweest”. Het heeft haar ook het belang van transformatie van het zorglandschap aangetoond. “Ik ga nu op zoek naar een positie waarin ik met name kan werken aan deze transformatie. Ik geloof er namelijk sterk in dat er meer gedacht moet worden vanuit de bevolking. Dat er meer gewerkt moet worden aan gezondheid en preventie. En dat we moeten kijken hoe de inzet van e-health hieraan kan bijdragen.”

Versteviging acute zorg

Het WZA heeft de afgelopen jaren met Kruizinga stappen gezet in de versteviging van de acute zorg in het WZA. Daarnaast heeft het WZA onder leiding van Kruizinga de digitale zorg opgeschaald. Ook heeft ze met de oprichting en het voorzitterschap van Samen Zorg Assen de eerste stappen gezet richting het nieuwe zorglandschap.

Eduard Klasen, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht bedankt haar voor al haar inzet de afgelopen jaren en de mooie resultaten die zij voor het WZA heeft bereikt. Ik wens haar veel succes bij deze nieuwe uitdaging en vertrouw er op dat Suzanne een functie vindt die past bij haar visie en ambitie.”

Vrouw in de Media

Suzanne Kruizinga, lid van de raad van bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), heeft onder meer de Vrouw in de Media Award Drenthe 2019 gewonnen. Bijna een derde van de stemmers (28 procent) wees haar aan als meest markante mediapersoon. Volgens de stemmers weet Kruizinga problemen in de zorg op een goede wijze aan de orde te stellen, zodat er een discussie kan ontstaat. Ook weet zij het WZA op de kaart te zetten.