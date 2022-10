Syntrus Achmea duurzaamste zorgvastgoedfonds

Dat meldt Syntrus Achmea op 18 oktober. Het ADHCPF verbeterde de score ten opzichte van vorig jaar met 2,2 procent en haalde vijf sterren. Ook in woningen en retail haalde Syntrus Achmea de hoogste ratings.

“We zijn ontzettend trots op onze resultaten”, zegt Boris van der Gijp, directeur Vastgoed bij Syntrus Achmea. “Maar liefst zeven topklasseringen met een maximale rating van vijf sterren, waarvan het zorgvastgoedfonds zelfs de beste ter wereld is. Wij zeggen niet alleen dat we duurzaamheid belangrijk vinden; we laten ook zien dat we daar samen met onze klanten naar handelen.”