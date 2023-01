Syntrus Achmea koopt intramurale zorgeenheden in Den Haag

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft namens het Achmea Dutch Health Care Property Fund (ADHCPF) 136 intramurale zorgeenheden gekocht in Den Haag.

Op de locatie van het voormalige verpleeghuis De Lozerhof in de Haagse wijk Bouwlust worden naar een ontwerp van KOW Architecten vier nieuwe gebouwen gerealiseerd, die met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke binnentuin. Net zoals in De Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam stimuleert Syntrus Achmea contacten tussen bewoners, zodat zij elkaar eventueel kunnen helpen en eenzaamheid wordt voorkomen.

De 136 intramurale zorgeenheden met aanvullende voorzieningen zijn in eerste instantie bestemd voor ouderen met dementie. Het zorgvastgoedfonds ADHCPF heeft deze eenheden gekocht en langjarig verhuurd aan zorginstelling Saffier.

“Dit project sluit naadloos aan bij de visie van het ADHCPF om zowel studio’s voor intramurale zorg als woningen voor senioren te bouwen op verouderde zorglocaties”, zegt fondsmanager Daan Tettero. “Op deze manier wordt de continuïteit van de zorg gewaarborgd en geven we tegelijkertijd invulling aan de toenemende vraag naar seniorenwoningen.”