Tamara de Kroon nieuwe bestuurder Zorggroep ENA

Tamara de Kroon wordt de nieuwe bestuurder van Zorggroep ENA in Barneveld. De Raad van Toezicht van Zorggroep ENA heeft haar benoemd per 1 juni 2020.

ENA

Ze volgt Arjan Kiers op die per 1 juli 2020 met vervroegd pensioen gaat. Zorggroep ENA verleent professionele zorg met wonen voor ouderen die verpleeghuiszorg nodig hebben, biedt tevens dagopvang en eerstelijnsverblijf. Dit doet zij op drie locaties in Barneveld, Voorthuizen en Scherpenzeel.

De Kroon (51) heeft gewerkt als bestuursadviseur en interim directeur en heeft de afgelopen jaren diverse ouderenzorgorganisaties bestuurlijk bijgestaan, waaronder IJsselheem in Kampen en Pleyade in Arnhem. Naast haar bestuurlijke advieswerk heeft ze in deze jaren ook bijgedragen aan verschillende opleidingen op het gebied van leiderschapsontwikkeling en eigen regie.

Waardigheid

De nieuwe bestuurder ziet ernaar uit om te beginnen bij Zorggroep ENA. Over wat haar zo aanspreekt in ENA zegt ze: ,,Het warme welkom voor iedereen, de aandacht die er is voor de mens en zijn levensverhaal. Ik vind het belangrijk dat ouderen een waardige laatste levensfase beleven. In de organisatie wordt het houden van eigen regie over het leven als zeer belangrijk gezien. Daarbij zet iedereen zich ervoor in om het eigen leven bij Zorggroep ENA te laten doorgaan. Ik vind het mooi om te merken dat Zorggroep ENA zoekt naar hoe je dit het beste organiseert. We doen dit met elkaar: ‘Samen midden in het leven’. Ik zie het als een eervolle taak om dit als bestuurder mede mogelijke te maken.”