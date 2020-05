Tamara van Ark nieuwe minister Medische Zorg

Van Ark is op dit moment nog staatssecretaris van Sociale Zaken, maar stapt dus over naar het zorgministerie. Van Ark is erg bekend met VWS, aangezien ze jarenlang als Kamerlid de langdurige zorg en thuiszorg volgde voor haar partij.

De nieuwe minister is 45 jaar en loopt al sinds 2010 rond in politiek Den Haag. Eerst als Kamerlid en in het huidige kabinet dus als staatssecretaris. Daarvoor was ze wethouder financiën, economie en werk en inkomen in de fusiegemeente Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle).

Kinderopvang

Van Ark had in haar vorige portefeuille onder meer de kinderopvang onder haar hoede. Haar optreden in de coronacrisis werd door belanghebbenden in de sector zeer geprezen. ‘We zijn op z’n tijd best kritisch over haar beleid, maar in deze periode zien we vooral veel inzet en goede maatregelen. De overheid erkent het belang van onze sector en steunt ons. Dat is iets om blij over te zijn,’ zei Emmeline Bijlsma, directeur van de Branchevereniging Kinderopvang hierover.

In samenspraak met de branchepartijen in de kinderopvang regelde Tamara van Ark in korte tijd onder meer een volledige vergoeding van ouders die hun kinderen niet meer naar de opvang mochten brengen. “Van groot belang was de toezegging aan de ouders dat ze niet alleen hun kinderopvangtoeslag kregen doorbetaald, maar dat ze ook een vergoeding kregen van hun eigen bijdrage,” zei ze daarover in de BSL-uitgave Kinderopvang Totaal. “In zo’n situatie is het van belang dat je duidelijkheid biedt. De kinderopvangorganisaties hebben zelf aangegeven hieraan mee te betalen. Ouders zijn immers je klanten. Als zij afhaken, kun je je bedrijf wel sluiten.”

Pragmatisch

Van Ark liet zich tijdens de coronacrisis kennen als een bekwaam bestuurder die erin slaagde alle partijen binnenboord te houden, en die niet terugdeinsde voor pragmatische maatregelen. “Wat ik heb geleerd van de afgelopen periode?” zei ze in het interview met Kinderopvang Totaal. “Dat een crisis van deze omvang om snelle en uitvoerbare maatregelen vraagt, en dat dat onvermijdelijk ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Er zullen zeker mensen zijn die geld krijgen terwijl ze daar geen recht op hebben. Maar dat kan niet anders. Ik vroeg me in het verleden wel eens af waarom het zolang duurt om een wet te maken, maar nu begrijp ik dat beter. Haastwerk doe je alleen maar als het echt niet anders kan, zoals nu.”

Elbert Dijkgraaf

Op het persoonlijke vlak is opvallend dat Van Ark in november 2019 bekend maakte dat ze een relatie heeft met oud-SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. “Een VVD’er en een SGP’er, dat kan gewoon”, stelde Van Ark na afloop van een VVD-partijcongres in Arnhem.

Van Rijn vertrekt

Vertrekkend minister Martin van Rijn trad op 23 maart aan als opvolger van Bruno Bruins toen die wegviel wegens oververmoeidheid. Dat was opmerkelijk, gezien zijn PvdA-achtergrond en de huidige coalitiesamenstelling. Hij is ook bestuursvoorzitter van de Reinier Haga Groep en werd gevraagd om tijdelijk in te springen. Dat heeft Van Rijn op persoonlijke titel gedaan. Volgens Van Rijn wordt het, nu de coronacrisis een nieuwe fase ingaat, tijd voor een opvolger. Hij zal vertrekken per 9 juli.