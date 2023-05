Tandprothetici: ouderen lopen te lang rond met tandproblemen

Volgens de vereniging hebben ongeveer 3 miljoen mensen in Nederland een geheel of gedeeltelijk kunstgebit, van wie de meesten 65 jaar of ouder zijn. De beroepsorganisatie van kunstgebittenmakers roept “familieleden, mantelzorgers, kennissen, buren en zorgverleners” op om kwetsbare ouderen in de gaten te houden en te helpen. (ANP)