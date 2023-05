Tanja Ineke in raad van toezicht HVO-Querido

Tanja Ineke is per 1 mei 2023 lid geworden van de raad van toezicht van HVO-Querido, waarin zij zich met name bezighoudt met kwaliteit en veiligheid.

Ineke (1961) werkt als voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorggroep Samen, een instelling voor ouderen in de kop van Noord-Holland. Zij studeerde managementwetenschappen en is momenteel ook lid van de raad van toezicht van Partners voor jeugd en bestuurder van de Nationale Zorgklas.

HVO-Querido

HVO-Querido is een organisatie voor mensen in een kwetsbare situatie. Mensen die dakloos zijn geraakt, kampen met psychische problemen of verslaafd zijn, kunnen er terecht. Ook worden slachtoffers van mensenhandel en ongedocumenteerde mensen opgevangen. HVO-Querido heeft 1500 medewerkers en is op zeventig locaties in Amsterdam, Haarlem en Diemen actief voor ruim 5000 cliënten.