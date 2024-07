Tarieven voor eerstelijnsverblijf flink verhoogd

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, drong al tijden aan op hogere tarieven. Uit het kostenonderzoek van de NZa blijkt nu ook dat een verhoging nodig was, ook volgens de NZa. Het tarief voor hoogcomplexe zorg stijgt ongeveer zestig euro. Het tarief eerstelijnsverblijf palliatieve zorg stijgt ongeveer 190 euro.

Passende zorg

Er komt meer ruimte voor verpleging en verzorging in het tarief eerstelijnsverblijf palliatieve zorg. Volgens Verenso hebben betrokken partijen afgesproken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om te monitoren of meer ruimte in het tarief ook leidt tot meer passende zorg.