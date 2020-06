‘Te vroeg om verpleeghuizen helemaal te openen’

Verpleeghuizen kunnen soms best wat soepeler zijn bij het toelaten van bezoek voor bewoners, maar “het is nog te vroeg om helemaal open te gaan”. Dat zegt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. Volgens de vereniging zijn de risico’s van het coronavirus nog niet verdwenen en blijft het gevaar van een tweede golf bestaan.

De situatie is in de afgelopen weken wel flink verbeterd, benadrukt de vereniging. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen neemt af en er zijn genoeg beschermingsmiddelen en coronatests beschikbaar. Wel vindt Verenso dat er meer gegevens over coronagevallen per regio beschikbaar moeten zijn. Verpleeghuizen en de overheid kunnen dan snel ingrijpen bij een nieuwe uitbraak.

Intelligent open

Sinds vorige maand mogen de bewoners van verpleeghuizen weer beperkt bezoek krijgen. Volgens Verenso verloopt dit goed, maar wordt de bezoekregeling “nog niet overal ten volle benut”. Verenso pleit ervoor dat de verpleeghuizen “intelligent open” gaan. “We willen graag leven toevoegen aan de dagen en geen dagen aan het leven, daarom is het enorm belangrijk om nu ook het bezoek weer toe te laten”, aldus Nienke Nieuwenhuizen, de voorzitter van Verenso. (ANP)