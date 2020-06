Technische storing legt HagaZiekenhuis plat

Het HagaZiekenhuis heeft last van een technische storing. Geplande operaties en afspraken op de polikliniek gaan daardoor woensdag niet door. Ook de seh is gesloten.

Daarnaast is het ziekenhuis telefonisch niet goed bereikbaar. Patiënten worden gebeld over behandelingen en afspraken die niet doorgaan. Ook zijn huisartsen en ambulancediensten op de hoogte gesteld. De afdeling verloskunde is wel open. Wanneer de technische problemen zijn opgelost, is niet te zeggen. “We werken aan een oplossing”, meldt het ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis is de veiligheid niet in het geding. “We werken volgens bestaande noodprocedures”, aldus de website. “Daardoor kunnen we veilige zorg blijven leveren.”