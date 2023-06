Technologie alleen niet de oplossing voor gezondheidsachterstand vrouwen

Wereldwijd hebben vrouwen een slechtere gezondheid dan mannen en minder toegang tot gezondheidsdiensten en geneesmiddelen. Uit cijfers van de Nederlandse Emancipatiemonitor blijkt dat het aantal levensjaren in goede gezondheid bij vrouwen lager ligt dan bij mannen: 70,8 jaar tegenover 73,5 jaar. Vrouwen voelen zich ook minder gezond en ervaren vaker dan mannen lichamelijke en psychische problemen.

Gezondheidskloof

Afgelopen jaren maakt de zogenaamde FemTech-markt voor apps, apparaten en diensten die zich richten op de gezondheid en het welzijn van vrouwen een snelle groei door. In Gezondheidstechnologie speciaal voor vrouwen. FemTech en de gezondheidskloof onderzoekt het Rathenau Instituut of en hoe gezondheidstechnologie voor vrouwen de verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen kan verkleinen.

“FemTech kan vrouwen zelfbewuster maken over hun gezondheid en zelfvertrouwen geven bij de zorgvraag”, zegt Rosanne Edelenbosch, coördinator bij het Rathenau Instituut. “Maar of een app, product of dienst dat daadwerkelijk doet, hangt af van de toepassing, vormgeving, en vergoeding.” Ook neemt technologie de achterliggende oorzaken van de gezondheidskloof tussen mannen en vrouwen niet weg. “Vrouwspecifiek onderzoek en beleid zijn nodig, bijvoorbeeld om de achterstand in kennis over het vrouwenlichaam in te halen.”