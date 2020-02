Telefonische consulten helpen werkdruk huisartsenpost verlagen

Het aantal telefonische consulten op de huisartsenpost (HAP) voor baby’s en jonge kinderen steeg in 2018 ten opzichte van 2017, zo meldt Nivel op haar website.

Dit blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Omdat de werkdruk op de HAP hoog is, is het van belang goed na te denken hoe de juiste zorg geboden kan worden bij niet-urgente gezondsheidsproblemen, zo stelt Nivel. Zo dient een patiënt met een gezondheidsklacht zich altijd eerst telefonisch te melden bij de huisartsenpost. Dan wordt de patiënt door een triagist bevraagd. Vervolgens wordt urgentie en vervolgactie vastgesteld. Dat kan zijn een telefonisch consult, consult op huisartsenpost of visite.

Niet-urgente gezondsheidsproblemen

De telefonische consulten met de huisarts op de huisartsenpost voor baby’s en jonge kinderen werden vooral ingezet voor niet-urgente gezondheidsproblemen. Hierbij wordt geadviseerd om de volgende dag tijdens reguliere openingstijden naar de eigen huisarts te gaan, in plaats van naar de huisartsenpost voor een consult.

Zorgdata

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, die zorgdata ontvangt van 27 organisaties van huisartsenposten. Daarmee wordt informatie geboden over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.