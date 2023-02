Telemonitoring zwangerschap thuis even veilig als ziekenhuisopname

Mireille Bekker en Arie Franx deden onderzoek naar telemonitoring van een gecompliceerde zwangerschap vanuit huis. Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van e-health net zo goed kan werken als opname in het ziekenhuis. Mede door de coronapandemie kwam het onderzoek in een stroomversnelling. In totaal deden tweehonderd zwangere vrouwen mee aan het onderzoek in onder andere het UMC Utrecht en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen.

Positieve uitkomsten

Binnen het onderzoek is gekeken naar meerdere aspecten zoals: veiligheid, patiënttevredenheid en de kosten van telemonitoring vanuit huis ten opzichte van ziekenhuiszorg. Na alles in overweging te hebben genomen bleek dat thuismonitoring een veilig alternatief is. Ook bleek er na de bevalling weinig verschil te zijn in mentaal en fysiek welzijn tussen de telemonitoringgroep en de controlegroep.

Lagere kosten

De zorgkosten gaan een stuk omlaag wanneer een vrouw met een gecompliceerde zwangerschap telemonitoring vanuit huis toepast. Per patiënt liepen de kosten ongeveer 18 procent terug. Bekker en Franx zeggen hierover: “De uitkomsten zijn belangrijk in de zoektocht naar alternatieven voor dure ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld behandelingen die thuis plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist.”