Tergooi draagt pathologie over aan OLVG

De afdeling Pathologie van ziekenhuis Tergooi is per 1 januari 2021 samengegaan met de afdeling Pathologie van OLVG Lab BV in Amsterdam. Voorlopig blijft het laboratorium gehuisvest in Blaricum, maar op termijn komt er één centraal, regionaal opererend pathologie laboratorium in Amsterdam.

Volgens betrokkenen is samenvoeging nodig om adequaat in te spelen op de snel toenemende superspecialisatie binnen de pathologie. Schaalvergroting is daarmee een voorwaarde om de diagnostiek voor aanvragers en patiënten te verbeteren en te optimaliseren. Ook verdere procesautomatisering en digitalisering vergt een grotere schaal.

Regiofunctie

De gesprekken tussen Tergooi en OLVG over integratie zijn in 2019 gestart. Met de integratie versterkt OLVG Lab de regiofunctie op het gebied van pathologie en diagnostiek. Het OLVG Lab verzorgt dit al voor het OLVG, BovenIJ, Acibadem en Flevoziekenhuis in Almere. Tevens doet de OLVG-dochtermaatschappij de diagnostiek voor meerdere, regionaal dan wel nationaal opererende ZBC’s, als ook voor de eerste lijn.