Tergooi MC over op horizontaal toezicht

Tergooi MC is in samenwerking met de zorgverzekeraars overgegaan op horizontaal toezicht.

Met zorgverzekeraar ONVZ is enkele jaren gewerkt om te komen tot dit horizontaal toezicht. Doel van de samenwerking is om in één keer de juiste factuur uit te sturen. ONVZ representeert hierbij alle zorgverzekeraars.

Bestuurder Wolter Odding zegt dat Tergooi MC “trots is dat deze mijlpaal nu behaald is. Hiermee kunnen we nog duidelijker aan onze patiënten laten zien dat Tergooi de geboden zorg goed registreert en declareert bij de zorgverzekeraars.”

Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter ONVZ: “Hierdoor blijft er tijd over en hebben klanten eerder inzicht in hun zorgkosten en de stand van hun eigen risico. Wij houden grip op de zorgkosten.”