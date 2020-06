Tergooi schaalt met Zilveren Kruis telemonitoring COPD op

Ziekenhuis Tergooi zet met financiering van verzekeraar Zilveren Kruis stevig in op telemonitoring bij COPD. Vorig jaar maakten 50 hiervan voor het eerst gebruik. Dat aantal is nu gestegen naar meer dan 130. Dat is bijna eenderde van het totale aantal patiënten dat hiervoor in aanmerking komt.

Bij de telemonitoring vullen patiënten twee keer per week een vragenlijst in via een app, waarna zij op afstand worden gevolgd en direct begeleid bij een eventuele achteruitgang.

Als het nodig is wordt direct contact opgenomen via een videoconsult. Dit voorkomt onnodig ziekenhuisbezoek en zorgt ervoor dat er sneller kan worden ingegrepen als de situatie daarom vraagt. Iets wat zeker in deze tijd van onschatbare waarde is voor deze groep kwetsbare patiënten.

Beoordeling 8

De deelnemende patiënten en zorgverleners beoordelen thuismonitoring met een 8 gemiddeld. Iris Huisman, longverpleegkundige bij Tergooi: “Door monitoring op afstand voelen patiënten zich zelfstandiger, veiliger en zelfverzekerder. Het is voor ons dé manier om de toename van patiënten aan te kunnen en deze groep een betere kwaliteit van leven te bieden.”

In 2019 startten Tergooi en Zilveren Kruis het programma Zorg Dichterbij waarmee de zorg dichter bij de patiënt wordt gebracht. Onderdeel hiervan is telemonitoring bij chronisch hartfalen en het verplaatsen van behandelingen naar de thuissituatie, zoals chemotherapie. Ook bieden steeds meer artsen uit het ziekenhuis een videoconsult aan.