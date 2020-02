Teruggekeerde Nederlanders van cruiseschip in contact met GGD

De eerste passagiers van cruiseschip de Westerdam die in Nederland terug zijn gekeerd, krijgen via de GGD uitsluitsel over hun gezondheidstoestand. “Met elke Nederlander die terug is, zoeken regionale GGD-afdelingen contact”, zei een woordvoerster van de overkoepelende organisatie GGD GHOR. “Het is nog te vroeg om de landelijke situatie te schetsen.”