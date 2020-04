Textielbedrijf schenkt instellingen Tilburg 100.000 mondkapjes

Leveranciers China

Nooteboom Textiles is in Europa marktleider als groothandel in damesstoffen en kinderstoffen. Het bedrijf werkt al jaren samen met diverse leveranciers uit China die mondbeschermingsmiddelen produceren. Nooteboom heeft haar contacten aangewend om 100.000 mondkapjes en bijna 2.000 mondkapjes voor in de OK van ziekenhuizen aan te schaffen en te doneren.

Na de overhandiging zullen de mondkapjes worden verdeeld onder de Tilburgse verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit zijn onder meer Thebe, De Wever, Amarant en Het Laar.