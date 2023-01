Thebe, CZ en gemeente Breda starten samenwerking sociale wijkaanpak

Vvt-aanbieder Thebe, zorgverzekeraar CZ en de gemeente Breda gaan samenwerken in het project Eigenwijks Brabantpark. Het trio wil de zorg- en ondersteuning voor ouderen via een sociale wijkaanpak invullen, waarbij het niet uitmaakt waar de financiering vandaan komt. Woensdag zetten de bestuurders hun handtekening onder de intentieverklaring.

Met het project ‘Eigenwijks Brabantpark’ ontwikkelen de drie partners een nieuwe aanpak van zorg en ondersteuning om ouderen in de nabije toekomst fijner thuis te laten blijven wonen. Hierbij staan en samenredzaamheid in de wijk en een veilige en stimulerende woonomgeving met betrokken buren, vrijwilligers, professionele zorgorganisaties, de woningbouw en de gemeente centraal. “In dit project komen de leefgebieden wonen, zorg en welzijn bij elkaar”, meldt Thebe.

Zorg anders inrichten

De afgelopen twee jaar zijn in het traject Eigenwijks Brabantpark diverse stappen gemaakt. Zo is er een buurtcoach en een Eigenwijkse coördinator aangewezen die de gesprekken met de bewoners voeren en mogelijke vragen beantwoorden. De woonzorglocatie Brabantpark van Thebe wordt opnieuw ontwikkeld. In de toekomst wordt hier zorg geleverd aan mensen met een intensieve zorgvraag.

Een ander onderdeel van het project is het realiseren van toekomstbestendige woningen. Het uitgangspunt is dat deze leeftijds- en zorgbestendig zijn: mensen kunnen er in alle fases van hun leven blijven wonen. Thebe en woningcorporatie Alwel zijn samen aan het zoeken naar een passende locatie in de wijk voor dit geclusterde wonen. “Ook kijken de partners hoe ze de buurt kunnen betrekken en voorzieningen zo kunnen inrichten dat ontmoeten, het helpen en omkijken naar elkaar makkelijker wordt.” Woensdag 18 januari hebben de bestuurders hun handtekening onder de intentieverklaring gezet. In de sociale wijkaanpak mag het volgens hen niet uitmaken waar de financiering vandaan komt.