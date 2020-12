Thebe en VGZ alliantiepartners van Netwerk Zinnige Zorg

“Onze zorgvisie is dat alle zorg en ondersteuning van Thebe eraan bijdraagt dat mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden”, zegt Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe. “Dat betekent thuis blijven wonen zo lang dat kan, altijd zelf regie houden op de zorg en ondersteuning. Nederland vergrijst in hoog tempo, wat de vraag naar passende zorg en ondersteuning van Thebe enorm zal doen toenemen.”

Tegelijkertijd weet Kenter dat de zorgbudgetten niet in die mate meegroeien, net als het aantal werknemers: “We komen nú al handen tekort. Thebe gaat de komende jaren dus belangrijke stappen zetten op het gebied van innovatie. Wij staan voor zinnige, evidence based zorg en ondersteuning; daarom treden wij graag toe tot het netwerk Zinnige Zorg.”

Thebe voorloper

VGZ wil met zijn alliantiepartners werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, laat Marjo Vissers weten, divisievoorzitter Zorg bij VGZ: “Wij zien Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. In de gesprekken met Thebe ervaren we ambitie, drive en lef om invulling te geven aan de enorme maatschappelijke opgave in de ouderenzorg. Dat uit zich ook in de praktijk. We leren door te doen en pakken gezamenlijk de uitdaging op om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden nu en in de toekomst.”

Netwerk Zinnige Zorg bestaat uit 12 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen en 3 v&v-instellingen, waarmee meerjarenafspraken zijn gemaakt. Netwerk Zinnige Zorg deelt het gedachtegoed van Zinnige Zorg. De ambitie is om de zorg beter te maken voor de patiënt en de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om de zorg betaalbaar te houden voor nu en in de toekomst.