Thebe mobiliseert reservepersoneel voor coronadrukte

Thebe, met 23 wooncentra in Brabant en wijkverpleging een grote aanbieder van ouderenzorg daar, stelt vooralsnog de zorgverlening aan te kunnen. Al is er wel wat extra ziekteverzuim. “We houden mensen thuis voor de zekerheid, maar we hebben ook gewoon werknemers met griep”, zegt een woordvoerder. De organisatie met woonzorgcentra en wijkverpleging laat weten niet te weten welke kant het opgaat qua besmetting onder personeel en cliënten, maar wil alvast voorsorteren op het moment dat er extra werknemers nodig zijn.

“We hebben 120 oud-werknemers (vaak gepensioneerd) aangeschreven om te vragen of ze, mocht het zover komen, wat hand en spandiensten voor ons willen leveren. Ook hebben we nog eens 1000 vrijwilligers, die voorheen vrijwilligerswerk deden bij ons. In ons bericht hebben we expliciet gevraagd of ze meer zouden kunnen werken.”